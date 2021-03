O prefeito Roberto Naves (PP) convocou coletiva de imprensa nesta quinta-feira (04) para anunciar a posição de Anápolis frente à recente explosão de casos de Covid-19.

A cidade passa por uma situação crítica, com alta nos números de internação e de mortes causadas pela doença.

Como adiantado pela seção Rápidas do Portal 6, Anápolis entrará em lockdown por dez dias, a partir desta sexta-feira (05).

O semblante dos assessores de comunicação e do cerimonial é tranquilidade. Já sabiam da possiblidade de fechamento da cidade e aguardam, assim como a imprensa, a entrada do prefeito Roberto Naves no mini auditório do Centro Administrativo. O atraso da coletiva já passa dos 15 min

