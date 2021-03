O Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) confirmou à imprensa, no início da manhã desta sexta-feira (05), a morte do jovem Guilherme Souza Costa, de 19 anos.

Ele foi levado para a unidade no final da noite de quinta (04) com um ferimento por arma de fogo, mas tinha o quadro clínico grave e não resistiu. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), ele teria sido alvejado depois que tentou fugir de uma abordagem, dando início a uma perseguição pela Avenida Brasil Norte, no bairro Cidade Jardim.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para fazer os primeiros socorros e encaminhar Guilherme para o HUANA.

A reportagem do Portal 6 conversou com a equipe de comunicação da Ala 2 (antiga base aérea), que confirmou que ele era soldado no local, mas que ainda estava se inteirando de todos os fatos para depois se pronunciar.

A expectativa é que uma nota sobre o óbito e as circunstâncias em que ele ocorreu seja divulgada nas redes sociais da Força Aérea Brasileira (FAB) em breve.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.