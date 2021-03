Começou às 19h desta sexta-feira (05) e está programado para ir até às 04h do dia 15 de março o lockdown em Anápolis.

Mais uma vez, a será necessário conviver com limitações de atividades não-essenciais. E agora, que já estamos veteranos em restrições de circulação, o que podemos fazer de diferente da primeira vez para evitar o contágio?

Para a médica infectologista Juliana Barreto, os nossos cuidados de prevenção da Covid-19 têm que ser maiores que naquele momento, uma vez que agora as internações de pacientes mais jovens estão maiores.

“O que estamos observando é que as cepas dos Sars-Cov-2 que estão circulando em Goiás têm causado internações e complicações graves em pacientes mais jovens, entre 30 e 50 anos, que é justamente a população que menos têm respeitado as medidas de distanciamento social”, afirmou.

O que temos de fazer diferente? O que erramos e não podemos repetir? Juliana Barreto faz algumas recomendações:

– Intensificar a higienização das mãos, o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social. A infectologista afirmou que lavar as mãos com frequência e usar máscara são as medidas mais eficientes de prevenção da Covid-19.

– Respeitar realmente as deliberações do poder público de restrição da atividade e movimentação. Evitar festas, eventos ou lugares que gerem aglomerações de pessoas.

– Mesmo em ambientes que estão permitidos o funcionamento, como supermercados e comércio essenciais, evitar ficar em fila ou próximo de outras pessoas.

– Evitar, na medida do possível, sair e quando necessário, preferir horários que os estabelecimentos estejam mais vazios.

– Evitar se locomover em ônibus lotados, a médica cobra que o poder público aumente a frequência dos veículos de transporte coletivo para que não haja aglomerações no transporte urbano.

A médica afirma que, a partir de agora, teremos que aprender a conviver com o vírus.

“Nós temos que controlar nossos atos para que se encerre essa fase pandêmica da Covid-19, que tem lotados os leitos de UTIs, mas mesmo com as vacinas, as variações do vírus fará com o Sars-Cov-2 continue circulando, e que a Covid-19, mesmo em menor quantidade de casos continue, o que nós chamamos de fase endêmica” explica.

Mas até o controle da pandemia, a infectologista alerta para que todos aprofundem as medidas de higiene pessoal e distanciamento social. “Inclusive mantendo limpo os ambientes e as compras, pois, sim, é possível pegar Covid-19 por esses meios”.