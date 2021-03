Começou a repercutir na manhã deste sábado (06) nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, um vídeo gravado pelo pais de Guilherme Souza Costa, de 19 anos.

O rapaz era soldado da Ala 2 de Anápolis e morreu após ser alvejado em uma perseguição policial, na noite de quinta-feira (04), na Avenida Brasil Norte, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis.

Na gravação, os pais aparecem aos prantos e a mãe, Doraci Heloisa, conta que foi ela quem pediu para ele saísse da roça e viesse para cidade para trabalhar.

“Ele não queria ir, era da roça e tinha muita vergonha. Eu fiz ele ir e a Base [Ala 2] pegou ele. Eu estava na aqui na roça trabalhando para comprar os móveis para ele ter a casa dele. Ele estava tão feliz”, disse.

“Ele era um menino tão bom, que nunca me respondeu. A vida dele era trabalhar e estudar. Ele deu entrada na carteira e acho que pensou que se fosse pego, ia perder a carteira e correu. Foi uma covardia o que fizeram”, sustentou.

Doraci afirmou ainda que a família dela não deseja para ninguém a dor que estão sentindo, pois todos os planos que tinham com Guilherme já não existem mais.

“Nos ajudem com o que a gente puder fazer para pelo menos limpar o nome dele. Além de enterrar nosso filho, ainda estão falando uma coisa que não é verdade”, pediu.

No meio do vídeo, a irmã do rapaz, que está filmando tudo, ainda interrompe a mãe duas vezes, também chorando, para dizer que quer justiça.

No final, o pai, Ailton Aparecido, quis dar uma palavra, mas estava extremamente emocionado e teve dificuldade em concluir a frase.

“Ele já estava rendido gente. Ele já estava com a mão na cabeça. Por que que atiraram?”, questionou.

O vídeo foi interrompido quando o casal caiu em lágrimas e não conseguiu mais falar. Assista:

