Tradicionalmente conhecidas por fechar o verão no Brasil, as chuvas de março terão ainda mais protagonismo em Anápolis neste ano.

Isso porque, de acordo com o Climatempo, as precipitações serão intensas e constantes nos céus do município ao longo do mês.

Exemplo disso são as previsões para a semana que se inicia neste domingo (07) em que, de hoje em diante, as probabilidades de chuva serão sempre acima da casa dos 80%.

As nuvens carregadas devem sobrevoar a cidade durante todo o período, com chances de pancadas de chuva a qualquer momento do dia.

Prova da intensidade das precipitações que estão por vir foi o alerta realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com avisos de chuvas de até 100 mm e ventos fortes, que podem alcançar os 100 km/h.

Tal ferocidade dos eventos naturais pode resultar em quedas de árvores, outdoors e danos ao fornecimento de energia, portanto, é importante se manter atento durante todo o período.

A presença constante do fenômeno também deve contribuir para o aumento da umidade relativa do ar e da baixa na temperatura, especialmente durante os fins de noite e madrugadas, onde os termômetros poderão registrar 18ºC.

As máximas de 29ºC devem ser sentidas no final das manhãs e início da tardes, do meio da semana para frente. Até lá, as temperaturas não devem ultrapassar os 27ºC.