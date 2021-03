Imagine receber uma visita inusitada de uma das cobras mais perigosas do mundo no banheiro de casa. Em Camboja, país localizado no Sudeste da Ásia, um homem viveu uma experiência semelhante nesta semana e acabou viralizando com o vídeo do réptil.

Na filmagem é possível ver o morador focando no vaso sanitário, quando de repente, uma cobra-real aparece de dentro da encanação.

A cobra-real, ou cobra rei (como é popularmente conhecida), é uma serpente extremamente venenosa. Uma picada deste animal é capaz de liberar sete miligramas de veneno, quantidade suficiente para matar um elefante em minutos.

Outro fator assustador é que essa espécie pode chegar a medir cinco metros de comprimento.

Segundo o Daily Mail, o proprietário relatou que desde o ocorrido o banheiro da casa foi interditado e a água drenada para impedir que o réptil venenoso retornasse.

“Estamos usando o outro banheiro da casa há uma semana. Não vamos voltar para aquele banheiro até termos certeza de que a cobra não vai voltar. Estou aliviado por ter notado a criatura antes de me sentar no vaso sanitário. Eu só vi essas coisas acontecendo na TV, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo na vida real”, explicou.

Assista: