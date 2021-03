Como adiantado pelo Portal 6, Anápolis passa a contar com mais 20 leitos de UTI exclusivos para moradores da cidade com Covid-19 a partir de segunda-feira (15). Doados pelo grupo Hypera Pharma, eles estão sendo instalados no antigo CAIS do Jardim Progresso, que se chamará Hospital Geriátrico Alfredo Abrahão.

A unidade foi visitada pelo prefeito Roberto Naves (PP) nesta quarta-feira (10). O chefe do Executivo Municipal explicou que com a ampliação o total de leitos exclusivos de UTI no município chegará a 93. “Mas não adianta só ter leitos”, lembrou.

Roberto alertou para o alto número de mortes nos últimos dias e reiterou a importância da prevenção. “As pessoas precisam entender que a única forma da gente vencer essa pandemia, hoje, é tomar todos os cuidados possíveis”, reforçou.

Segundo o prefeito, é necessário que a população mantenha o isolamento social e utilize máscara e álcool em gel. “Já que estamos buscando vacina, mas não está tendo para comprar”, informou. Fabricantes da vacina russa Sputnik V e Pfizer são alguns dos procurados por Roberto.

Na visita ao Hospital Geriátrico Alfredo Abrahão, também foi anunciada a criação de seis novos leitos de enfermaria na UPA da Vila Esperança, o que faz com que a rede municipal de saúde passe a ter agora o total de 99 leitos desse tipo para Covid-19.

Em tempo

O Hospital Alfredo Abrahão, com perfil geriátrico, contará com dois centros cirúrgicos e capacidade para atender aproximadamente 75 pacientes internados. O nome dado ao hospital é uma homenagem a Alfredo Abrahão, avô da médica anapolina Ludhmila Abrahão Hajjar