A acareação entre o cantor do Molejo Anderson Leonardo, 48, e MC Maylon, 22, foi marcada pelo delegado Rodrigo Barros para acontecer na próxima quarta-feira (17).

O encontro entre o cantor e o MC que o acusa de estupro ocorrerá às 15h na sede da 33ª Delegacia Policial de Realengo, no Rio. Ambos se dizem tranquilos com relação a esse avanço no processo.

Segundo Ivo Peralta, advogado de Anderson, seu cliente está confiante. Não houve evolução do andamento do caso na Justiça até então.

“Como o dr. Rodrigo assumiu a titularidade da delegacia recentemente, me parece plausível que ocorram dúvidas quanto a essas contradições. Por isso a acareação”, diz o advogado.

A acareação é um procedimento por meio do qual se confrontam as partes, testemunhas ou outros participantes do processo que prestaram informações prévias divergentes.