O dia até amanheceu quente em Anápolis, mas as nuvens carregadas começaram a aparecer no início desta tarde (12) e a chuva chegou com força em vários pontos da cidade.

Na região Central, por exemplo, registros feitos pela reportagem do Portal 6 mostram a ventania e até mesmo pedras de granizo caindo.

De acordo com o Climatempo, a previsão é que a precipitação chegue a 9mm ao longo do dia no município, mas os ventos não devem ultrapassar os 4 km.

Este cenário, porém, deve se intensificar durante o final do domingo (14), com pancadas de chuva nos períodos vespertino e noturno.

Através de SMS, a Defesa Civil emitiu alerta para população de que, pelas próximas 24h, a cidade tem o risco de registrar raios, chuvas fortes e vendavais.

A orientação é evitar situações de risco e, em caso de emergências, pedir ajuda para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira a previsão para Anápolis até o domingo (14)