Thaís ficou muito decepcionada após Fiuk, com quem ela trocou beijos durante o BBB 21 (Globo). A dentista não foi chamada pelo ator e cantor para o grupo VIP (que tem mais opções de comida), uma das prerrogativas dele como líder da semana.

Fiuk escolheu Rodolffo, com que realizou a prova, Caio, a pedido do colega, além de Sarah, Gilberto e Camilla de Lucas. “Eu queria muito indicar a Tha junto comigo porque ela está na xepa há muito tempo, mas tem uma pessoa que me despertou um garoto do fundão que eu sempre quis ser, então vai ser para a Cami”, explicou. “Parece uma bobeira, mas ela me deu um espaço aí.”

Thaís ficou bastante triste por ter sido preterida. Em bate-papo com o amigo João Luiz ela chorou ao perceber que não é valorizada pelo “ficante”. “Eu nunca fui reconhecida por ele”, reclamou.

Ainda durante a madrugada deste sábado (13), ela disse a Viih Tube que está fazendo papel de trouxa. “Não estou [triste], sabe por quê? Porque não é obrigação de ninguém aqui. Nada”, afirmou. “Eu também não quero ficar de coitada, não.”

“Já deu de [fazer papel de] trouxa!”, continuou. “Meu Deus, eu nunca fui tão trouxa na minha vida igual estou sendo agora. Pelo amor de Deus, Thaís! Acorda para a vida!”