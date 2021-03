A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (15) os detalhes de um grave acidente registrado no domingo (14), no km 421 da BR-153, em Anápolis.

É que um rapaz, de 26 anos, que ainda não teve a identidade revelada, estava dirigindo um VW Polo no sentido Jaraguá/Anápolis e acabou perdendo o controle da direção.

O veículo capotou várias vezes, saiu da pista e foi parar no canteiro central da via.

Como não usava cinto de segurança, o rapaz foi lançado a cerca de 50 metros para fora do carro. Os ferimentos foram tão graves que ele morreu na hora.

Equipes da PRF estiveram no local para acompanhar a situação e fazer o controle do trânsito e o Instituto Médico Legal (IML) precisou ser acionado para fazer o recolhimento do corpo.

Assim como todos os acidentes com óbito ou lesões graves, o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Trânsito da cidade.