A Saneago divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira (15) para informar que vários bairros de Anápolis poderão ficar sem água.

De acordo com a companhia, a causa seria um vazamento de grande porte que foi identificado em uma adutora, no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 14 de julho.

Equipes foram acionadas para realizar a reparação, no entanto, a normalização do fornecimento só deverá ocorrer ao longo da noite.

Ainda no comunicado, a Saneago pediu a compreensão da população e orientou que as famílias façam uso moderado das reservas das caixas d’água.

Veja a lista de bairros que podem ficar sem água

Conjunto Residencial Jamaica IAPC;

Jardim Bela Vista;

Jardim Goiano;

Jardim Nações Unidades;

Setor Central;

Vila Falluh;

Vila Jardim Santana;

Vila de Lourdes;

Vila Moreira;

Vila Santa Terezinha;

Vila União.