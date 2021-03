O anapolino Caio Afiune voltou aos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (16) após uma cena de provocação com o brother Arthur Picoli.

A ‘briga’ dos confinados se iniciou na cozinha, quando Arthur quis tirar satisfações com o fazendeiro por tê-lo acordado com brincadeiras.

“Próxima vez você fica rindo mais quando eu estiver dormindo de boca aberta, me acorda de novo. É legal ser acordado sendo zoado”, ironizou o crossfiteiro.

“Já estou sendo zoado lá fora por milhares de pessoas porque durmo de boca aberta”, emendou.

Enquanto isso, Caio dá risadas e comenta sobre não ligar para a situação. “Tô nem aí”, disparou com deboche.

Após o ‘desabafo’ de Arthur, o anapolino pergunta no mesmo tom se o colega iria chorar.

Visivelmente irritado com o ocorrido, ele manda o fazendeiro “tomar no c*” e faz Caio reagir com mais ironia ainda: “Aí, que delícia!”, disse já dando as costas.

Nas redes sociais, Arthur vem sido fortemente criticado pelas atitudes e pela proximidade com Projota.