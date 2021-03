O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para um processo seletivo que vai preencher 482 postos de estágio de pós-graduação de início imediato e 92 de graduação para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são voltadas para estudantes de Direito e diversas outras áreas. Também há vagas para Anápolis.

O valor da bolsa-auxílio é de R$1.100 para o estágio de ensino superior e R$2.200 para o estágio de pós-graduação.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do site do CIEE, e serão encerradas às 23h59 do dia 30 de março. Não há cobrança de taxa.

O regime do estágio será de 05h diárias (25h por semana), no período vespertino, para os estudantes de nível superior, e de 06h diárias (30h por semana), no período vespertino, para os estudantes de pós-graduação.

Os interessados devem ler o edital na integra.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento do CIEE pelo telefone (62) 3003-2433 ou e-mail: [email protected]