A Simples.Natural é o primeiro mercado saudável de Anápolis. Na loja, você encontra os mais diversos produtos saudáveis e cafés especiais para os amantes da bebida.

São diversas marcas, como Baggio, Orfeu, Giuseppe e Unique, além de café arábico a granel para você aproveitar, seja em grão ou moído.

Quem ama apreciar café, também encontra na Simples uma grande diversidade de utensílios para degustar da maneira correta, tanto cafés quanto chás!

A loja ainda está com frete grátis no iFood e para pedidos no WhatsApp (a partir de R$25,00) para quem quiser experimentar os melhores sabores de um bom café.

Para os interessados, a Simples.Natural fica na Avenida Santos Dummont, Nº700 – Bairro Jundiaí (ao lado do colégio Galileu) e está em funcionamento mesmo no novo decreto, porém seguindo todas as normas de segurança impostas pela prefeitura e governo estadual.

Para quem prefere comprar de casa, você pode fazer seus pedidos direto no WhatsApp da loja (62) 62 9 9809-0051 ou no iFood, que estará com entrega grátis durante toda a semana.

Para mais informações e outras novidades, basta seguir a Simples.Natural no Instagram.