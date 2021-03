Um jovem pedreiro, de 22 anos, teve de ser encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, nesta quarta-feira (24), suspeito de cometer um furto em uma chácara, nas proximidades de Gameleira de Goiás.

De acordo com o 4º BPM, a corporação recebeu a denúncia de que ele tinha invadido a propriedade e subtraído um cartão. Em seguida, realizou vários saques que teriam totalizado em R$ 2.700.

Na tentativa de descobrir quem havia cometido o furto, as moradoras encontraram câmeras de segurança, reconheceram o suspeito como o rapaz que trabalhava em uma chácara vizinha e acionaram a viatura.

Quando os policiais chegaram, o jovem ainda tentou fugir por uma mata próxima, mas acabou sendo alcançado e algemado. Ele tinha duas porções de maconha no bolso e afirmou que era usuário de entorpecentes.

Ele confessou ter furtado o cartão para realizar saques indevidos e apontou que o pertence estava escondido em um barracão que usava para dormir.

Lá, foram localizados mais de R$ 1.600 em espécie e o cartão com nome raspado. Com o restante do dinheiro, comprou alimentos, uma caixa de cigarros e drogas.

O suspeito já tinha passagens pelo crime de roubo e agora está à disposição da Justiça para responder por furto.