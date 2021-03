Em entrevista concedida à Rádio São Francisco, na manhã desta sexta-feira (26), o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou o início da vacinação contra Covid-19 para os profissionais da Educação.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, muitas crianças não se adequaram ao ensino a distância e precisam de apoio presencial para continuarem aprendendo e não perderem mais um ano de aulas.

“Ontem (25) o governador Ronaldo Caiado (DEM) determinou que as forças de segurança passem a fazer parte do grupo prioritário na vacinação a partir de abril. Quero anunciar que, em Anápolis, as forças militares farão parte desse grupo a partir de abril, mas também os profissionais da Educação”, disse.

‘Tanto ensino fundamental quanto médio farão parte desse grupo. Os servidores, públicos e privados, começarão a ser vacinados agora em abril para que a gente possa retornar com as aulas o quanto antes’, acrescentou, sem detalhar se demais profissionais da educação, como os de ensino superior, farão parte desta etapa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) deve publicar nos próximos dias orientações de como será o processo de cadastro e de imunização destes dois novos grupos prioritários.

Cadastro de vacinação

Ainda durante a entrevista, Roberto comentou sobre a nova plataforma criada pela Prefeitura para receber cadastros da população com direito a vacina contra Covid-19.

A iniciativa, que já está liberada para idosos com mais de 60 anos, servirá de auxílio para não sobrecarregar o Zap da Vacina conforme as doses forem sendo liberadas para pessoas mais jovens.

Através do sistema, basta que o usuário informe os dados pessoais e anexe a foto de documentos (CPF, RG ou CNH, comprovante de residência de Anápolis e Cartão SUS) nos campos indicados.

Ao final do cadastro, um número de protocolo será gerado e precisará ser apresentado no dia da vacinação com um documento pessoal de identificação.