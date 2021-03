Está repercutindo nas redes sociais a morte de uma adolescente de apenas 14 anos, que foi alvo de tiros em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

O caso ocorreu na quinta (25), mas as imagens que mostram a garota ferida começaram a circular nesta sexta (26), após uma publicação do Portal Bhaz.

Renara Ferreira Honório estava na porta de casa, com a irmã e dois amigos, consumindo bebidas alcoólicas, quando um rapaz de bicicleta se aproximou e efetuou vários disparos. Ela foi alvejada duas vezes no peito e uma no braço.

Todos que estavam com a adolescente foram para dentro de casa. Já ela correu pela rua.

Câmeras de segurança flagraram um grupo de trabalhadores fugindo para uma loja ao ouvir os disparos. Em seguida, a garota aparece tentando entrar, mas não consegue e cai no chão.

Até o momento, sabe-se apenas que Renara tinha muitos desafetos na região e vinha recebendo ameaças no WhatsApp porque estaria saindo com um homem comprometido.

O autor dos tiros já foi identificado, mas conseguiu escapar e está sendo procurado. Ele seria membro de uma gangue e teria saído do presídio há apenas dois meses.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.