A estrutura de internet em alta velocidade no Brasil está crescendo, principalmente se olharmos para a fibra óptica. Durante o ano de 2020, apesar da crise financeira no país, a região do Centro-Oeste recebeu um investimento da Oi de R$ 689 milhões.

Esse valor foi usado pela empresa para disponibilizar o serviço de internet por fibra em diferentes cidades da região, inclusive Anápolis. Na verdade, Goiás foi um dos estados que mais ganhou novos clientes.

Todo esse investimento feio na região serviu para a Oi disponibilizar o serviço de fibra óptica em diferentes cidades goianas. Atualmente, a internet de fibra está disponível em Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Morrinhos, Novo Gama e Rio Verde. O resultado foi um crescimento de 143%, em comparação com 2019, no número de clientes.

Ou seja, o investimento quase bilionário da Oi está dando um resultado positivo. A ideia da empresa durante todo o ano passado foi aumentar a estrutura que possui na região do Centro-Oeste, e não apenas em Goiás.

Assim, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal também foram alvos do gasto que a empresa teve nos últimos 12 meses. Uma amostra da importância que uma internet de qualidade possui na economia brasileira.

A digitalização de vários serviços mostrou como a internet está mudando a rotina das pessoas, seja na vida profissional ou privada. Um bom exemplo aconteceu no ano passado, quando o home office cresceu consideravelmente e chegou em diferentes empresas.

O uso de plataformas para realizar videochamadas, por exemplo, ganhou espaço em reuniões e mostrou a necessidade de uma internet de alta velocidade. Na parte do entretenimento, o streaming foi a ferramenta que causou o mesmo impacto.

Os jogos de mesa de cassino, como o blackjack e a roleta, utilizam dessa tecnologia para fazer com que os jogadores possam apostar com uma transmissão ao vivo, criando uma experiência ainda mais real.

Essa mesma ferramenta também é usada pelos serviços de streaming voltados para filmes, que são tão populares que já ameaçam a indústria do cinema. Contudo, todas essas plataformas necessitam de uma internet de qualidade para funcionar bem.

Várias cidades

O objetivo da Oi neste ano é aumentar o alcance do serviço de fibra óptica da empresa no Brasil, seja no Centro-Oeste ou em outras regiões.

Atualmente, o plano Oi Fibra está disponível para 118 municípios e oferece uma velocidade de 400 Mb/s, que é considerada excelente pelos padrões brasileiros. Outra ideia da empresa é melhorar também a qualidade da conexão.

Com quase 1,4 milhão de clientes, segundo dados da Anatel, a Oi ainda está longe de conseguir superar o número de assinantes da Vivo, que é a atual líder deste mercado.

A empresa controlada pela Telefônica Brasil já ultrapassou a marca de 2,5 milhões de clientes com fibra óptica e está criando um plano de crescimento audacioso. No final do ano passado, por exemplo, uma parceria com a Netflix causou um impacto positivo na imagem da marca.

A disputa dessas duas empresas por espaço no mercado é excelente para os brasileiros. Afinal, esta concorrência faz com que a estrutura de fibra óptica chegue em mais regiões, e por preços competitivos.

Em Goiás isso é ainda mais importante, pois o estado possui algumas cidades mais afastadas dos centros urbanos e que possuem maior dificuldade com o acesso à internet de qualidade.

Novidades no futuro

O investimento em fibra óptica no Brasil não vem apenas de empresas daqui. No final do ano passado, por exemplo, a companhia espanhola IslaLink fechou um acordo com a Telebrás para instalar uma linha de fibra óptica entre o Brasil e a Europa. A operação custou quase R$ 1 bilhão, e será importante para melhorar o serviço do país, além de também preparar a estrutura para a chegada da internet 5G.

Isso explica porque algumas empresas estrangeiras começaram a oferecer o serviço de fibra pelo país recentemente.

No meio do ano passado, a TIM anunciou a chegada em Anápolis, oferecendo um serviço de ultra banda larga fixa. A empresa italiana deve saber do potencial do país com a ligação de fibra entre o Brasil e a Europa. A expectativa é que o projeto seja finalizado até maio deste ano.

Assim, a internet vem ganhando espaço para ser o assunto mais importante de 2021. Os investimentos da Oi durante os últimos meses mostraram bons resultados, e a empresa não deve parar de crescer.

Uma notícia excelente para todos os estados do Centro-Oeste, principalmente Goiás, que pode fazer bom uso de uma internet mais veloz e de melhor qualidade.