Abril deve começar com chuva em Anápolis.

Pelo menos é o que aponta a previsão do Climatempo, plataforma especializada em meteorologia.

A expectativa é de que os quatro primeiros dias do mês sejam recheados de precipitações, principalmente na parte da tarde e noite, com o Sol mais presente pela manhã.

Depois disso é esperado um “recesso” da chuva por mais quatro dias, mais especificamente de 5 a 8 de abril, com presença marcante do Sol durante todo o dia e o céu bastante limpo, sem ou com pouca presença de nuvens.

Em seguida, a previsão espera o retorno do fenômeno com força total, com uma probabilidade de 90% ou mais de chover durante o período que se estende até o final da segunda semana do mês.

Durante todo o período, a temperatura mínima deverá ser sentida nas madrugadas e noites chuvosas e será de 18ºC.

Já a máxima será de 30ºC durante os finais da manhã em dias de chuva ou também durante as tarde nos períodos sem a presença de águas vindas do céu.