Uma auxiliar de serviços gerais, de 33 anos, precisou ser encaminhada à Central de Flagrantes de Anápolis nesta terça-feira (30), depois de se envolver em uma situação bem complicada.

É que a mulher estava em um tradicional supermercado da Avenida Brasil Norte, no Jardim São Gonçalves, quando o fiscal da loja percebeu que ela encheu quatro carrinhos de compras e saiu sem pagar por um deles.

Inicialmente, o funcionário solicitou o cupom fiscal dos produtos e a suspeita disse que não tinha nenhum. Depois, as câmeras de segurança mostraram que o pagamento realmente não havia sido realizado.

Mesmo com as imagens, a auxiliar de serviços gerais negou ter cometido o furto e afirmou que as compras estavam pagas.

Quando foi levada pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes, porém, confessou tudo para o delegado plantonista e afirmou ter optado pelo crime porque estava passando por dificuldades financeiras.

O caso foi registrado como tentativa de furto e a mulher está à disposição da Justiça.