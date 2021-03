A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está iniciando nesta quarta-feira (31) a imunização contra a Covid-19 para idosos com 63 anos ou mais.

De acordo com a pasta, aqueles que foram contaminados pelo vírus recentemente devem aguardar um período de 30 dias de recuperação antes de serem vacinados.

Já aqueles que usam medicamentos imunossupressores ou que estão fazendo hemodiálise e tratamento oncológico, precisam de autorização médica para receber a dose.

Postos de vacinação e feriados

Os postos de vacinação funcionam todos os dias das 08h às 16h. Eles estão localizados nas unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado, além do Banco de Leite, CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e UniEvangélica.

Nesta quarta-feira (31), o atendimento é normal em todos eles. Na quinta-feira (1º), apenas a unidade do Filostro não estará funcionando.

Já na sexta-feira (02), que antecede a Páscoa e é feriado, as equipes de imunização aplicarão as vacinas na Vila Santa Maria de Nazareth, CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e no Ginásio da UniEvangélica.

Cadastro

Ao longo dos próximos dias, conforme a chegada de novas doses, outras faixas etárias devem ser liberadas.

Até o momento, o cadastro está disponível para pessoas acima de 60 anos e pode ser feito pelo site da Prefeitura de Anápolis.

Na plataforma, basta informar os dados pessoais e anexar as fotos de documentos. Em seguida, um número de protocolo é gerado para ser apresentado no dia da vacinação com um documento de identificação.