O papel desempenhado pela Associação Educativa Evangélica, mantenedora de diversas instituições de ensino no Estado de Goiás, foi evidenciado por representantes da instituição e autoridades do Estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado enviou sua mensagem de felicitação pelo aniversário da AEE.

“Nesse período de existência, desenvolveu e continua desenvolvendo um trabalho com seriedade voltado para uma educação de excelência em nosso Estado”, ressaltou Caiado. Conforme pontuou o governador, “a importante instituição, mantenedora de várias instituições de ensino, vem ao longo destes anos oferecendo, a milhares de estudantes, um ensino de qualidade com compromisso social e valores cristãos”.

Para o presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura, neste momento de celebração é preciso reforçar junto à comunidade a relevância institucional na oferta de um ensino de excelência para a sociedade goiana: “hoje oferecemos do ensino fundamental ao doutorado em seis cidades do Estado. São mais de 15 mil estudantes”.

“Além do ensino, pesquisa e extensão, incentivamos em todas as mantidas o desenvolvimento tecnológico, sociocultural e político da comunidade acadêmica. Acima de tudo, mantemos nosso caráter confessional, com base nos princípios e valores cristãos”, continua o presidente Augusto César Rocha Ventura.

Para o reitor do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, o aniversário da AEE coincide com um momento muito importante: “a UniEVANGÉLICA está prestes a se tornar uma universidade, isso graças aos esforços para entregar à comunidade um ensino de excelência. Nosso fundadores estariam orgulhosos. A Associação Educativa Evangélica está alcançando patamares comparáveis aos das melhores instituições voltadas ao ensino em nosso país”.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, também demonstrou sua admiração pela AEE. “A Associação Educativa Evangélica é um orgulho para a cidade de Anápolis. Enquanto representante do poder executivo, tenho a honra de contar com essa instituição em grandes projetos pela nossa cidade. Parabéns pelos 74 anos de dedicação em formar pessoas capazes de transformar Anápolis, o Brasil e o mundo. Contem conosco sempre.”, declarou.

Ernei de Oliveira Pina, vice-presidente da instituição, lembrou que, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, a associação não parou: “seguimos com importantes projetos e nossos estudantes não perderam um dia de aula. Também contribuímos para ações junto à comunidade. Na saúde, instalamos na UniEVANGÉLICA um Centro de Excelência de Enfrentamento à COVID-19. E recentemente, a instituição se tornou ponto de vacinação contra a doença”, destacou. Ernei Pina, ex-presidente, é considerado um dos principais responsáveis pela manutenção dos projetos da AEE na pandemia.

O deputado estadual Amilton Filho (SD), egresso do curso de direito, também demonstrou seu apreço pela celebração dos 74 anos da Associação. “Como ex-aluno da UniEVANGÉLICA, expresso o meu carinho e respeito pela Associação Educativa Evangélica neste momento em que celebramos os 74 anos desta importante instituição. A AEE faz parte da história e do desenvolvimento de Anápolis, oferecendo ensino de excelência nas suas mais diversas mantidas espalhadas pelo Estado. Como deputado estadual, estarei atuante para contribuir com o seu crescimento”, disse.

O presidente da Câmara de Vereadores de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, manifestou palavras de admiração pela instituição como egresso: “cumprimento a Associação Educativa Evangélica pelos seus 74 anos de atividade. Desejo sucesso à instituição, que cresceu junto com a cidade de Anápolis, formou grandes profissionais que atuam na cidade e em outros municípios e estados. Isso nos orgulha muito. Eu tive a honra de estudar na UniEVANGÉLICA. Carregarei para sempre a satisfação de ter passado pela entidade, que deixou uma marca profunda em minha vida”.

Celebração

74 anos de inovação, protagonismo na educação, tradição no ensino, incentivo às artes e manutenção dos valores cristãos.

A Associação Educativa Evangélica, mantenedora de diversas instituições de ensino no Estado de Goiás, celebra mais um aniversário com uma campanha que valoriza as pessoas que atuam na instituição e as conquistas alcançadas até agora.

Em vídeo divulgado nas mídias da AEE, que oferece o ensino do fundamental ao doutorado, foi dado destaque à importância deste momento institucional: “chegamos até aqui porque o nosso principal pilar sempre foi a fé. Atuamos em comunidade, respeitando e valorizando as diferenças culturais, sem perder de vista a perspectiva cristã e o orgulho de sermos uma instituição confessional evangélica de excelência”.

Com mais de 15 mil alunos matriculados em suas instituições de ensino mantidas, a AEE assume protagonismo em seu papel de transformar vidas e a realidade. Pensar, sonhar e realizar ações a favor da comunidade e oferecer uma estrutura completa de ensino, pesquisa, extensão e inovação continuam sendo missões institucionais, conforme você pode conferir no vídeo a seguir.