Ciclista é levado para o HUANA após ser atropelado na BR-153, em Anápolis

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (05), na BR-153, nas proximidades do viaduto do Parque dos Pirineus, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que um homem, de 57 anos, tentou atravessar a pista em uma bicicleta e acabou sendo atropelado por um veículo que trafegava pela via.

Era um agricultor, de 26 anos, que estava na direção do carro de passeio e não conseguiu se desviar a tempo de evitar a colisão.

Policiais militares passavam pelo local no momento em que tudo aconteceu e pararam para acionar o Corpo de Bombeiros e aguardar a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Quando o socorro chegou, a vítima estava consciente, mas apresentava ferimentos e precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem entrou em contato com a unidade para saber qual o quadro clínico do paciente e aguarda um retorno.