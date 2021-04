Inscrições abertas para jovens e adultos de Anápolis que querem concluir o ensino médio

Estão abertas as inscrições para seleção que oferta 66 vagas remanescentes para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Goiás (IFG) – câmpus Anápolis.

As oportunidades são para os cursos técnicos de Secretaria Escolar e Transporte de Cargas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o próximo dia 15 de abril no seguinte endereço eletrônico: http://ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/eja.

O resultado final está previsto para ser divulgado em 16 de abril. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem – até a data da matrícula – ter idade mínima de 18 anos e possuir o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental.

Os cursos da EJA são ministrados no período noturno, são totalmente gratuitos e têm duração de três anos. Excepcionalmente, enquanto perdurar a emergência em saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus as aulas ocorrerão por meio de ensino remoto emergencial.