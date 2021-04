Conheça a iniciativa que vai cuidar do Piancó para que Anápolis continue tendo água no futuro

Parceria da Saneago com a Prefeitura de Anápolis e a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Piancó desenvolve um projeto de terraceamento da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piancó, manancial de abastecimento do município. Ao todo, serão construídas 79 bacias (cacimbas) e reformadas outras 29, em uma área de 19 mil metros quadrados. A técnica envolve a contenção de erosões causadas pelo escoamento das águas de chuva em terrenos inclinados, por meio da construção de rampas.

O objetivo da ação, que deve ser executada ao longo deste primeiro semestre de 2021, é enriquecer o lençol freático e diminuir as erosões, para que o rio continue abastecendo a cidade de forma sustentável nos próximos anos. Além disso, a inciativa visa aumentar a quantidade e qualidade de água no leito dos mananciais, pelo aumento da retenção e infiltração do escoamento superficial; ampliar o período de produção de água nos mananciais; aumentar a quantidade de água nas represas de captação no período de seca; diminuir o assoreamento e carreamento de poluentes aos mananciais.

As bacias são construídas em locais onde há manejo do solo, como plantação ou criação de gado. “Para evitar assoreamento do rio são criadas as bacias ao final das curvas de nível, para direcionar e acumular a água das chuvas, possibilitando a permeabilização desta água para o lençol freático. Isso evita que ela vá direto ao manancial, o que poderia causar enchentes e assoreamento do rio por carreamento de solo”, explica o gerente do distrito de Anápolis, Davi José Araújo.

Além disso, a Saneago está promovendo o reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente (APPs) próximas ao leito do Rio Piancó. Nos próximos 20 dias, serão plantadas três mil mudas de árvores nativas, fornecidas pelo viveiro da companhia. No segundo semestre deste ano, equipes também retomarão o cercamento de nascentes, visando a proteção dessas fontes de água, e mais mudas serão plantadas quando o período de estiagem for encerrado.

A companhia elaborou estudo das condições atuais da área afetada e levantamento topográfico para a realização dos trabalhos, além de ter desenvolvido o projeto de terraceamento, reforma e construção das bacias de contenção. Além dos serviços técnicos, na fase de execução, a Saneago está fornecendo combustível e alimentação. Em contrapartida, a Prefeitura de Anápolis colocou à disposição maquinário e pessoal habilitado para operação. Enquanto isso, a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Piancó trabalha principalmente na liberação do acesso às propriedades e apoio logístico na realização do serviço.