Torcida para que Rodolffo saia do BBB 21 aumenta após ele reforçar racismo

A edição ao vivo do BBB 21 (Globo) desta segunda-feira (5) foi marcada pelo desabafo de João Luiz sobre o comentário de Rodolffo que o magoou. O professor mineiro expôs para os colegas que o cantor sertanejo comparou o cabelo dele ao da peruca do Castigo do Monstro.

A fala ocorreu quando João estava participando do Jogo da Discórdia, no qual precisava indicar quem era o melhor jogador, quem era o pior jogador e quem estava jogando sujo. O participante disse que Rodolffo estava jogando sujo e explicou o motivo.

Surpreso com a fala do colega, o cantor sertanejo acabou reafirmando o que havia dito antes: que achou o cabelo dele parecido com o da fantasia inspirada em um homem das cavernas. “Se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante”, afirmou.

Aos prantos, João Luiz disse que não era um desenho animado e exigiu respeito. “Eu não sou a Pedrita”, reclamou. Ele foi acolhido pelos demais participantes.

“O mínimo é pedir desculpas”, exigiu Pocah. Rodolffo acatou: “Desculpa, cara, perdão”. Pocah ainda disse que as desculpas deveriam ser para todos, e ele assim o fez. Depois disso, Rodolffo tentou falar com João, mas ele pediu para que eles não se falassem neste momento.

Durante o voto dela, Camilla de Lucas ainda questionou o cantor por ser jovem e ter acesso à internet, demodo que poderia ter se informado sobre o quão ofensivo é um comentário como esses para quem tem cabelo crespo.

“O cabelo do meu pai é exatamente igual ao do João, você acha que eu faria com essa intenção?”, rebateu Rodolffo. Ele ainda tentou se justificar informando que o cabelo dele é alisado.

Além dessa treta, Fiuk e Arthur quase chegaram às vias de fato após o cantor apontar o instrutor de crossfit como o pior jogador e também como quem está jogando sujo. Arthur reclamou de o colega não ter dado a justificativa olhando no olho dele.

Quando Fiuk foi se sentar, ela o xingou de “cuzão”. Fiuk pediu para ele repetir, mas o crossfiteiro disse que ele já havia escutado. Os dois se levantaram para brigar, mas foram afastados pelos colegas.

Jogo da discórdia

A proposta do Jogo da Discórdia era que os participantes escolhessem o melhor e o pior jogadores do BBB 21 (Globo), além de apontarem quem estava jogando sujo. Os que mais foram citados foram João Luiz, Caio e Gilberto, respectivamente. Confira abaixo quem indicou quem:

Caio

Melhor jogador – Viih Tube

Pior jogador – João Luiz

Jogo sujo – Gilberto

Gilberto

Melhor jogador – João Luiz

Pior jogador – Caio

Jogo sujo – Rodolffo

Rodolffo

Melhor jogador – Viih Tube

Pior jogador – Gilberto

Jogo sujo – Gilberto

Pocah

Melhor jogador – Viih Tube

Pior jogador – Rodolffo

Jogo sujo – Gilberto

Thaís

Melhor jogador – Viih Tube

Pior jogador – Caio

Jogo sujo – Gilberto

Viih Tube

Melhor jogador – Rodolffo

Pior jogador – Gilberto

Jogo sujo – Gilberto

Arthur

Melhor jogador – João Luiz

Pior jogador – Fiuk

Jogo sujo – Juliette

João Luiz

Melhor jogador – Camilla de Lucas

Pior jogador – Caio

Jogo sujo – Rodolffo

Fiuk

Melhor jogador – João Luiz

Pior jogador – Arthur

Jogo sujo – Arthur

Camilla de Lucas

Melhor jogador – João Luiz

Pior jogador – Rodolffo

Jogo sujo –

Juliette

Melhor jogador – João Luiz

Pior jogador – Arthur

Jogo sujo – Arthur