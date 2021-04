Idoso morre após ser atropelado por carro de passeio em avenida de Anápolis

Osvaldo Pedro da Silva, de 73 anos, morreu na noite desta terça-feira (06) depois de ser vítima de um grave atropelamento, na Avenida Brasília, no Parque São João, em Anápolis.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local e encontrou o idoso ainda consciente, mas com sangramentos em membros superiores e reclamando de muita dor.

Nas proximidades, foi localizado um carro abandonado, com para-brisa quebrado, e que estaria envolvido no acidente. Dentro dele havia um boleto com o nome do proprietário do veículo, mas o motorista não apareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e, em seguida, levou o idoso para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Apesar dos esforços da equipe médica, os ferimentos eram muito sérios e Osvaldo acabou não resistindo.

O filho dele, de 40 anos, foi quem procurou a Central de Flagrantes para registrar a morte. O caso agora deverá ser investigado pela Delegacia de Trânsito, comandada pelo delegado Manoel Vanderic.