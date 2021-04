Vigor anuncia pacote de benefícios para os demitidos de Anápolis

Além de garantir os direitos trabalhistas dos demitidos em Anápolis, a Vigor anunciou nesta quarta-feira (07) um pacote de benefícios para que antigos colaboradores possam se programar temporariamente até a recolocação profissional.

Segundo a empresa, que suspendeu as operações no município e transferiu a planta para São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, as medidas valem tanto para efetivos quanto para terceirizados.

São elas: extensão da assistência médica e cesta básica por cinco meses, consultoria de recolocação para antigos ocupantes de coordenação e gerência, capacitação para desenvolvimento de currículo e entrevistas, além da criação de um banco de talentos para recomendar os ex-funcionários à empresas parcerias.

A Vigor também informou que, no momento da demissão em massa, só haviam 101 colaboradores diretos e 67 terceirizados no quadro de funcionários – e não 250 como alegado por eles e repercutido pela imprensa.

“A empresa reforça ainda que todos os funcionários foram comunicados por suas chefias no início de cada um dos três turnos de atuação, pessoal e formalmente”, frisou.

Os desligamentos ocorreram na segunda-feira (07) como, de acordo com a Vigor, “parte de uma decisão da companhia para que possa se adequar ao atual cenário econômico e aumentar sua eficiência operacional.