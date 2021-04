Anápolis tem cursos gratuitos para quem sonha em fazer sucesso nos negócios

O Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, está com inscrições abertas de cursos gratuitos para empreendedores que queiram alavancar os negócios, principalmente em tempos de pandemia.

Ao todo, há turmas abertas para as aulas de informática básica, informática avançada, Google Apps, Google Sites e matemática financeira básica.

“É preciso se organizar para ser um empreendedor de sucesso tendo acesso às novas tecnologias que já fazem parte de nossa vida”, afirma Marcos Abrão, secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda.

Os cursos serão ministrados pela plataforma Google Classroom, podem ser feitos diretamente pelo celular e o início é imediato.

Interessados devem se inscrever pelo telefone (62) 3902-2626 ou presencialmente no Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, no Centro.