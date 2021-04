Descoberto o esconderijo de homem que mandou matar namorada de 15 anos em Anápolis

O acusado de ser o mandante do assassinato de Isabella Terezinha Ferreira da Silva, de 15 anos, em novembro de 2013, no Residencial das Rosas, bairro da região Leste de Anápolis, foi preso nesta quinta-feira (08)

Ele, que tem 27 anos, estava escondido numa oficina mecânica de Campo Verde, no Mato Grosso, e deve ser recambiado para Goiás nos próximos dias.

Na época do crime, o homem namorava a vítima e teria a atraído para um encontro após prometer entregar um presente. No local, a menor foi surpreendida com três tiros e teve o corpo jogado em um lote baldio.

O colega dele, de 30 anos, que teria atirado na menor, já foi preso pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis na semana passada. Relembre.