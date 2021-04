Na reta final, Caio Afiune vira líder e ganha protagonismo no BBB 21

Para o desespero dos anapolinos que não aguentam mais o Portal 6 dar notícia do BBB 21, aí vai mais uma: Caio Afiune é o líder da semana.

Isso significa que a partir de agora todas as atenções do reality vão para o fazendeiro, que nesta altura do jogo tem papel decisivo sobre os rumos finais.

E o primeiro movimento já foi feito: Caio mandou Camilla de Lucas, Thaís, Viih Tube, Juliette, Fiuk e Pocah para xepa. No vip, junto com ele, estarão Arthur, Gilberto e João Luiz.

O anapolino também terá o poder de indicar algum brother direto para o paredão. “Do paredão para a liderança. Parabéns, Caio”, disse Tiago Leifert ao anunciar o resultado.

A competição que o fazendeiro saiu vitorioso exigia muita habilidade. Eles precisavam marcar o maior número de pontos em uma pista montada na área externa da casa.