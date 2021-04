Após perderem filha adolescente, família de Anápolis participa do Domingo Legal

As televisões brasileiras foram, mais uma vez, contempladas com a participação de uma família anapolina no programa “Comprar é Bom, Levar é Melhor”, do SBT, neste domingo (11).

Depois da família Leonel marcar presença no retorno do programa há três semanas, foi a vez dos “Rodrigues” saírem de Anápolis e estrelarem no Domingo Legal, tradicional programa apresentado por Celso Portiolli na segunda maior emissora de todo o Brasil.

Representada pelo casal Julio e Cleia e também pela filha Rafaela, a família fez muito mais que apenas responder perguntas de temas diversificados na tentativa de ganhar prêmios.

Eles também compartilharam um drama vivido recentemente e que afetou drasticamente a todos.

Em trecho emocionante, Julio contou como ele e a esposa, Cleia, se sentiram após perderem a filha mais velha para uma súbita hemorragia.

Apesar de ser a mais velha, Lara faleceu com apenas 17 anos e sete meses após dar a luz à uma bebêzinha.

O pai contou que tudo ocorreu bem com a gravidez e que ninguém esperava algo do tipo tanto tempo depois. Confira o tocante relato no vídeo a seguir.

Contudo, a onda de tristeza e abalo não predominou o tempo todo sob o programa.

Isso porque, após mistos de erros, acertos e, claro, muita ansiedade, o trio conseguiu sair do auditório com R$ 57 mil válidos em premiação.

Neste próximo vídeo, é possível ver o momento do anúncio e a comemoração, para lá de animada, da família Rodrigues.