Um dia após fazer aniversário, enfermeira de Anápolis morre de Covid-19

Anápolis perdeu mais uma moradora para a Covid-19 na tarde deste domingo (11).

Silvana Azeredo estava no Centro de Internações Norma Pizzari Gonçalves lutando contra a doença, mas infelizmente não resistiu às complicações.

Enfermeira com atuação em diversos hospitais da cidade, ela era muito querida no segmento espírita, do qual fazia parte.

Silvana também havia completado 56 anos ontem (10).

A notícia da morte da profissional de saúde já chegou às companheiras de trabalho, que prestaram as respectivas condolências, lamentando muito o falecimento da recém-aniversariante.