Durante acerto de contas, bebê de 02 anos leva tiro no olho e bala atravessa crânio

Um caso complicado está repercutindo nas redes sociais. Se trata da história de um garotinho, de apenas 02 anos, que está internado em estado grave no Hospital de Base, em Brasília, a 153 km de Anápolis.

É que o bebê foi alvo de um tiro, que entrou pelo olho e atravessou o crânio, e precisou passar por uma cirurgia. Nesta terça (13), familiares informaram ao Metrópoles que ele está sem mexer todo o lado direito do corpinho.

Existe uma preocupação que, futuramente, ele também possa encontrar dificuldades para desenvolver a fala. No entanto, a expectativa dos médicos é que ele consiga se recuperar bem e completamente, já que ainda é muito novo.

O caso ocorreu no final de semana e as informações preliminares da Polícia Militar é que homens armados tenha invadido a casa em que o garotinho estava com mais três pessoas para um acerto de contas.

Houve uma troca de tiros e a bala que acertou a criança seria de um dos próprios moradores da residência, que estaria revidando os disparos dos criminosos.

Um dos suspeitos também foi baleado na perna e de raspão no pescoço. Ele foi levado para o Hospital do Paranoá e está sob custódia.