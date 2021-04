Grave atropelamento deixa dois feridos em Anápolis

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (17), na Avenida Pedro Ludovico, na altura do bairro Paraíso, em Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que um homem de 52 anos estava conduzindo uma moto pela via quando atropelou uma mulher. A dinâmica do acidente ainda não foi revelada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhar as vítimas para receber atendimento médico.

É que tanto a mulher atropelada quanto o motociclista ficaram feridos e tiveram de ser levados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Como a identidade deles não foi divulgada, ainda não foi possível solicitar da unidade o quadro clínico dos pacientes.

Sabe-se, porém, que a mulher estaria com suspeita de fraturas e o homem reclamava de dores na região do tórax.

Viaturas da Polícia Militar também foram chamadas para acompanhar toda a situação, que acabou gerando uma pequena aglomeração de pessoas.