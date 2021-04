Ranking coloca Anápolis está entre as cidades que mais aplicam vacinas contra a Covid-19 em Goiás

Ranking do Governo Estadual listou os municípios que mais abastecem a base de dados do Ministério da Saúde sobre os imunizados em primeira dose da vacina contra Covid-19 e Anápolis é referência entre as cidades goianas com mais de 100 mil habitantes, tendo registrado 97,25% das aplicações no sistema, até agora.

Um dos diferenciais daqui, segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia, é a organização dos dados por meio de sistema desenvolvido pelo próprio município, responsável pela atualização instantânea das informações, antes que elas sejam repassadas para a plataforma do SUS.

“Depois que fazemos nosso registro em tempo real, assim que a vacina é aplicada, nós temos uma equipe que reúne esses cadastros, em geral no dia seguinte, e repassa as informações para o sistema do Ministério da Saúde”, explica.

Mirlene recorda que o sistema federal apresentou falhas quando começou a operar, o que impediu a cidade de ter atualização plena dos registros.

“Nós fizemos uma força-tarefa para refazer os lançamentos que não foram inseridos”, diz a diretora. “Nosso pessoal tem trabalhado o dia todo na digitação dessas informações, inclusive hoje [sábado]”, afirma.

Das 71.910 doses recebidas pelo governo estadual, Anápolis já aplicou 66.534. Atualmente, o município está vacinando pessoas com idade igual ou superior a 61 anos, além de profissionais da saúde e da segurança pública, conforme determinado em portaria do Ministério da Saúde.

Confira o ranking:

1º – Catalão (100%)

2º – Rio Verde (99,94%)

3º – Anápolis (97,25%)

4º – Itumbiara (97,08%)

5º – Trindade (96,57%)