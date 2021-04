“Macaca! Você é uma merda abaixo de zero”: vídeo mostra racismo em condomínio de luxo

A Polícia Civil (PC) investiga o morador de um condomínio de luxo de Goiânia que humilhou uma porteira no domingo (18). “Grava, macaca! Chimpanzé! Chipanga! Me encara, desgraça”, disse o homem em vídeo que ela conseguiu fazer e levar à delegacia.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (19) no 8º Distrito Policial (DP) da capital e a trabalhadora contou que a discussão começou no momento em que ele chegou de carro em frente ao portão da garagem e piscou os faróis, querendo entrar sem se identificar.

Mas a porteira, que quis ter a identidade preservada, explicou ao morador que não poderia abrir para qualquer um que fizesse um sinal e que precisava que ele se identificasse. A resposta bastou para que o homem começasse a ofendê-la.

O racista quer ficar famoso gente , bora dar aquela força 😎 pic.twitter.com/xrBoE6Ytfw — Nando Cabuloso 😎 (@FernandoCabulo3) April 19, 2021

A trabalhadora também afirmou que mesmo após ele entrar no apartamento os xingamentos não pararam porque o morador passou a fazê-los por ligação. Quando questionado por ela do motivo das humilhações, o homem respondeu e ainda fez ameaças.

“Porque você não presta, desgraça. Você é uma merda, abaixo de zero. Vou meter minha arma na cintura e vou aí resolver”, disse afirmando ser policial.

O delegado Gil Bathaus, que está à frente do caso, mandou agentes no prédio, porém o morador não foi encontrado. Uma intimação foi deixada com uma funcionária e ele deve depor nesta terça-feira (20).

O 8º DP ainda não levantou se o homem é, de fato, um policial.