Eliminado do BBB 21, Caio Afiune entra para história do reality como um dos participantes mais carismáticos

Caio Afiune deixou o BBB 21 nesta terça-feira (20) com 70,22% dos votos. Ele disputava a permanência com Fiuk, que ficou com 27,99%, e Gil, que somou apenas 1,79%.

O fazendeiro foi colocado no paredão pela líder Viih Tube que, em voto de minerva, escolheu o anapolino dentre os indicados da casa ao invés de Juliette, Pocah e João.

12º eliminado dos 20 participantes, Caio entra para a história do reality da TV Globo com um dos participantes mais carismáticos.

Cancelado assim que anunciado por seguir o presidente Jair Bolsonaro, reverteu a rejeição no primeiro dia quando protagonizou momentos icônicos com o cantor Rodolffo.

Dentro do reality, eles viraram melhores amigos e proporcionaram diversos memes e vídeos virais. A amizade da dupla, que ganhou o nome de ‘Os Batiões’, deve continuar aqui fora.

Antes de voltar para Anápolis, Caio ainda cumprirá uma extensa agenda nos Estúdios Globo fazendo tour por diversos programas.

Quando chegar na cidade, será o morador com mais seguidores: cerca de 4 milhões só no Instagram. Nenhum dos autodenominados influencers ainda chegou neste número.