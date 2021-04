Acidentes quase simultâneos deixam trânsito lento no sentido Anápolis da BR-060

Concessionária do trecho goiano da BR-060, a Triunfo Concebra emitiu dois alertas de acidentes que deixaram o trânsito lento na rodovia.

É possível adiantar que ambos ocorreram no sentido Anápolis da pista.

O primeiro foi registrado no km 114, no perímetro urbano de Terezópolis de Goiás. O segundo ocorreu no km 110, na altura de Goianápolis.

Atenção! Acidente na BR-060/GO km 110, em Goianápolis, sentido Anápolis. Trânsito lento no local. — Triunfo Concebra (@triunfoconcebra) April 22, 2021

Atenção! Acidente na BR-060/GO km 114, em Terezópolis de Goiás, sentido Anápolis. Trânsito lento no local. — Triunfo Concebra (@triunfoconcebra) April 22, 2021

O Portal 6 procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para buscar mais detalhes, mas as equipes ainda podem estar em diligência em ambos locais.

A reportagem também aguarda resposta da assessoria de imprensa da concessionária.

Ainda não há informações sobre veículos envolvidos e vítimas.