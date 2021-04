UOL revela o valor dos prêmios que Caio Afiune ganhou no BBB 21

Reportagem do UOL levantou todos os prêmios que Caio Afiune, eliminado do BBB 21 na última terça-feira (20), ganhou no programa.

Só nas provas do anjo em que venceu três vezes foram R$ 5 mil em cada uma, além outros R$ 5 mil enviados à família – o que totaliza R$ 30 mil.

Também teve o cachê de tempo de participação: R$ 1.100 por mês e R$ 500 por semana. Nesses 85 dias, Caio recebeu cerca de R$ 9 mil — R$ 3 mil pelo período mensal e R$ 6 mil pelas 12 semanas na casa.

O anapolino ainda ganhou no reality da TV Globo uma televisão de 55 polegadas, um aparelho de jantar de 18 peças, uma lavadora, uma cadeira gamer e R$ 10 mil para gastar em uma reserva de viagem.

Estes prêmios, de acordo com o portal, são mais que suficientes para quitar as dívidas que Caio teria deixado antes de entrar no programa.

Quando anunciado como participante, viralizou nas redes sociais que o fazendeiro devia cheques na praça e ele ganhou o apelido de “Caio Caloteiro”.

Rodolpho Santos, amigo do anapolino que ficou responsável pelo gerenciamento de mídias sociais durante o confinamento, explicou a situação.

“Ele fez um investimento que deu errado. O agronegócio é risco. Ele estava sozinho e acabou se complicando e assumindo uma dívida. De cheques, se não me engano, são R$ 37 mil”, esclareceu.

“No começo foi bem chato para a esposa, família, ver essa particularidade da vida financeira deles ser levantada dessa forma, com tanta maldade. Mas, desde que ele entrou, entrou com muito bom humor. Então a torcida acabou levando isso para o humor. Hoje a família dá risada”, acrescentou.

O amigo do agora ex-BBB também pontuou que diversas propostas comerciais já surgiram. “Em média, seis por semana de tudo o que você possa imaginar”.

“Abandonar a fazenda é claro que ele não vai, mas, pelo o que estamos vendo, principalmente nas últimas edições, no curto prazo ele conseguirá ter uma boa renda”, projetou.