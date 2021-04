Descubra como antecipar o recebimento das parcelas do auxílio emergencial

O PagSeguro anunciou que vai antecipar o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial para clientes e usuários que optarem por receber o benefício por meio da conta PagBank.

Nesta nova rodada, o auxílio emergencial tem novas regras e valores: R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres, R$ 250 para casais chefes de família e R$ 150 para famílias compostas por apenas uma pessoa.

O novo auxílio será distribuído entre os meses de abril a agosto, totalizando quatro parcelas de benefício. O público atendido é formado por beneficiários do Bolsa Família e, em parte, por quem recebeu as primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020.

Segundo o PagSeguro, ao escolher o PagBank para receber o benefício, o usuário consegue ter acesso de maneira mais rápida ao dinheiro, além de fazer com que o valor comece a render logo ao entrar na conta PagBank.

Além disso, com a conta digital PagBank é possível fazer e receber Pix e transferências ilimitadas e grátis para qualquer banco e pagar contas e qualquer boleto com cartão de crédito de qualquer banco em até 12 vezes. A conta também oferece saques em toda rede Banco24horas.

O cadastro na conta pode ser feito baixando o app, disponível no Google Play ou na Apple Store. Já para transferir o auxílio emergencial para o PagBank e adiantar a possibilidade de uso e manuseio do benefício, basta clicar em adicionar dinheiro e escolher a melhor opção:

Na opção de cartão de débito virtual da Caixa, o dinheiro cai na hora.

Gerando um boleto no app do PagBank com o valor que deseja transferir e pagar no app da Caixa TEM. O valor estará disponível em até três dias úteis.

Para mais informações de como antecipar o recebimento do auxílio emergencial pelo PagBank, acesse: https://pagseguro.uol.com.br/campanha/auxilio-emergencial/auxilio-ja/#rmcl