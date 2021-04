Após terminar com noivo, mulher tem filho do ex-sogro: ‘Sempre foi muito acolhedor’

Uma americana, de 25 anos, revelou ter tido um caso com o pai de seu noivo. Mackenzie Yocum decidiu tornar a história pública em busca do perdão das pessoas. Ela e seu atual companheiro, Jeff Scholl, de 61, tiveram um filho e afirmaram que o ex-parceiro da moça (filho de Jeff) ainda se recusa a falar com os dois.

A jovem, em entrevista ao Daily Mail, contou que a aproximação com o ex-sogro veio de uma crise no relacionamento com o filho. Eles se conheciam desde a infância e estavam noivos desde a adolescência. Jeff, que na época era casado com a mãe do noivo, ofereceu um ombro amigo que se tornou uma relação extraconjugal.

De acordo com o jornal, Mackenzie e Jeff estão juntos desde 2018. Pai de quatro filhos, Jeff não tem contato com a ex-mulher e sua família. Segundo Mackenzie, há um arrependimento em não ter revelado o caso antes.

“Há traição emocional e há traição física. A traição emocional durou cerca de um ano e a física, seis meses. Eu estive com o filho dele por mais de seis anos, mas Jeff sempre foi muito acolhedor. Fiquei muito infeliz no relacionamento com o filho dele ao mesmo tempo que Jeff estava à beira do divórcio”.

Jeff também lamenta a perda do relacionamento com o filho. “Sinto que nunca tive a chance de me explicar por que ele nunca me confrontou, apenas me tirou de sua vida. Sei que agora ele está em outro relacionamento. Sinto muito pelo que aconteceu, mas ele não era feliz com Mackenzie e agora está contente”.

O ex-noivo, filho de Jeff, nunca confrontou o casal sobre a traição. Atualmente, Mackenzie se diz feliz com seu relacionamento.

“Temos uma relação normal e a diferença de idade não nos incomoda. É engraçado porque muitas pessoas olham para nós e pensam que nossa diferença de idade é grande demais, mas o que encontramos um no outro era o que faltava em nossos relacionamentos anteriores”.