Em Anápolis, homem misturou cocaína com bebida e por pouco não matou a esposa

A madrugada desta terça-feira (27) foi de grande movimentação policial no Calixtolândia, bairro da região Sudeste de Anápolis.

Isso porque várias viaturas tiveram de se deslocar ao setor para encontrar um homem de 34 anos, que sob efeito de álcool e cocaína espancou a esposa e um vizinho que tentou salvá-la após ouvi-la gritando por socorro.

Não satisfeito com as agressões, o drogado saiu com o carro para buscar uma arma para ‘terminar o serviço’.

Deter o valentão não foi fácil porque ele passou a dirigir em alta velocidade e resistiu à prisão.

Uma pistola com numeração raspada foi apreendida e, com a recusa dele em fazer o teste do bafômetro, não restou outra alternativa senão levá-lo ao Instituto Médico Legal (IML).

Lá ficou constatado o uso de ambos entorpecentes e o delegado plantonista decretou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça, embriaguez ao volante e posse irregular de arma de fogo.