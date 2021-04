Gusttavo Lima pode sair candidato em Goiás na próxima eleição: “bote essa ideia na cabeça”

Em vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal Glaustin da Fokus (PSC), Gusttavo Lima deixa no ar a possibilidade de se candidatar na eleição do ano que vem.

“Posso contar com o voto de vocês? É isso aí! Bote essa ideia na cabeça. Vem muita coisa boa por aí”, afirmou o cantor sertanejo.

No Instagram, o parlamentar, que é um dos representantes de Goiás na Câmara Federal, disse que o embaixador na política “ajudaria ainda mais o Brasil”.

Gusttavo Lima, segundo o Metrópoles, teria manifestado desejo em se lançar para o Senado pelo PSC, porém a idade mínima para pleitear o cargo é 35 anos e em 2022 ele terá apenas 33.

O cantor, no entanto, caso ingresse na vida pública, tem como opções sair candidato a deputado estadual ou federal por Goiás, cujo requisito para disputar uma cadeira é 21 anos.