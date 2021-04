Com preços baixos, Clínica Popular da Saúde inicia vacinação contra Influenza Trivalente

Referência de qualidade, bons preços e atendimento de excelência, a Clínica Popular da Saúde está disponibilizando para a população de Anápolis a vacina contra Influenza Trivalente.

Ela é indicada para imunização ativa contra a influenza (gripe) causada pelos tipos A e B de vírus, foi fabricada pelo Instituto Butantan e pode ser aplicada em todas as idades, a partir de seis meses.

Para evitar aglomerações, a aplicação das doses ocorre por horário agendado, de segunda a sexta, das 07h às 11h e das 14h às 18h, e aos sábados, das 07h às 10h.

Adultos e crianças com mais de 09 anos só precisam tomar uma dose de 0,5ml. Crianças de 36 meses a 08 anos precisam de duas doses de 0,5 ml. Enquanto bebês de seis meses a 35 meses tomam duas doses de 0,25 ml.

As vacinas custam R$ 90 e podem ser parceladas em até 10x nos cartões de crédito. Nos pagamentos à vista, ela sai por R$ 80.

No momento da imunização é necessário apresentar um documento com foto e um cartão de vacina. Para as crianças de 36 meses a 8 anos que nunca se vacinaram, há uma taxa extra de R$ 50.

Os pontos de vacinação da Clínica Popular da Saúde ficam na Avenida Minas Gerais, nº 251, no bairro Jundiaí, e na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara.

Interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.