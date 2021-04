É engraçado o jogo criado por fã para homenagear Juliette do BBB 21

Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21, virou game. Um fã criou um jogo mobile em homenagem à sister chamado ‘Vai Juliette!”, no qual ela tem que desviar dos inimigos e pular paredões enquanto coleta cactos e cuscuz pelo caminho.

No jogo, quando Juliette come muito cuscuz fica imune, mas se não conseguir e a situação piorar pode jogar cuscuzeiras (panela para cozinhar o cuscuz no vapor) nos adversários. O game, disponível para aparelhos Android, é uma corrida infinita até o jogador perder para algum dos empecilhos, como os paredões e inimigos.

Internautas, que baixaram o jogo, disseram que é divertido, criativo, desafiador e muito bem pensado. Eles disseram que estão viciados no game e loucos para jogar cuscuzeiras em quem aparece pelo caminho.

“Não é um jogo complexo, mas serve para distrair e passar muita raiva com bananas, cobras, ETs e paredões! Pelo menos no jogo dá para tacar uma cuscuzeira para tirar do caminho, na vida real tem que ter muita paciência com eles”, escreveu uma internauta.

Uma das mais queridas da edição e favorita a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, Juliette ganhou homenagem até mesmo do cantor Carlinhos Brown, 58, que anunciou no Instagram o lançamento na sexta-feira (30) de uma música inspirada na maquiadora.

Na capa do single “Juliette, Mon Amour” tem o desenho de uma mulher com longos cabelos sentada próximo de uma paisagem com cactos. Brown disse que a canção, feita em parceria com Jorge Narath, é inspirada em Juliette.

“Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Nazarath. A resposta para ela não podia ser só aquele agradecimento. Então, vou retribuir esse carinho em forma de música, nesta sexta, dia 30”, escreveu.