Programa do Governo de Goiás oferece mais de 300 vagas de emprego em Anápolis

Implantado pela Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, o programa Mais Empregos está oferecendo 311 vagas em Anápolis.

As oportunidades contemplam as mais diversas áreas e níveis de escolaridade e têm remuneração entre R$1.100 e R$ 6 mil.

Segundo a Secretária da Retomada, o objetivo do Mais Empregos é promover a recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho.

Todas as vagas e requisitos exigidos podem ser conferidos no site do programa, que é desenvolvido em parceira com o Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Quem se interessar por uma das oportunidades deve providenciar documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo e procurar uma das unidades instaladas na cidade.

O atendimento é das 08h às 17h e com exceção do Sine da Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro, nos demais é necessário agendar horário pelo site do Vapt Vupt.