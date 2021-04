Caminhão cai de ponte na BR-153, em Anápolis, e populares se unem para salvar motorista

Um grave acidente de trânsito assustou motoristas e passageiros que trafegavam pela BR-153, entre o distrito de Interlândia, em Anápolis, e o município de Jaranápolis, no final da manhã desta sexta-feira (30).

É que um condutor perdeu o controle da direção de um caminhão enquanto passava por uma ponte e acabou caindo de cima dela com o veículo de grande porte.

Foram várias as pessoas que desceram imediatamente dos próprios carros de passeio para olhar a cena mais de perto e ver se estava tudo bem com o caminhoneiro.

Algumas até desceram e se aproximaram para ajudá-lo a sair de dentro do caminhão. Apesar do susto, o homem estava consciente e pediu para que a família fosse avisada do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está se deslocando até lá para prestar os primeiros socorros e analisar se ele precisará ser encaminhado para algum hospital.

Devido à pequena aglomeração de pessoas que se formou, o trânsito ficou com fluxo lento.

Mais informações a qualquer momento.