UniEVANGÉLICA é a instituição com maior conceito do MEC em Anápolis e uma das melhores em Goiás

O resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019, divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação, confirmou que o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior do Estado de Goiás. Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores, conforme a avaliação.

No ano passado, a UniEVANGÉLICA já havia ficado entre as 10 melhores IESs, também com conceito 4, conforme o IGC 2018. E durante os dois anos seguidos, foi a instituição mais bem colocada de Anápolis.

O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados aos investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura, representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque.

O IGC é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Assim, sintetiza num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino.

O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente após a divulgação dos resultados do Enade.

O presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura, exaltou o bom desempenho da UniEVANGÉLICA.

“O Centro Universitário de Anápolis continua demonstrando sua excelência na produção de conhecimento. É um celeiro de mentes brilhantes. E o mais impressionante é observar os indicadores, que melhoram a cada ano”, disse.

De acordo com o Reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, o resultado do IGC é fruto do trabalho realizado pela mantenedora da instituição, a Associação Educativa Evangélica, que não mediu esforços para que o Centro Universitário de Anápolis chegasse a esse nível de excelência, oferecendo mais de 35 cursos de graduação, 2 Doutorados e 4 Mestrados, todos devidamente autorizados pelo MEC e CAPES.

Em busca constante de melhoria da instituição, a Associação Educativa Evangélica, mantenedora da UniEVANGÉLICA, está investindo na expansão do Centro Universitário de Anápolis, que em breve deverá se tornar uma universidade, um sonho que está prestes a ser realizado.

“Esse foi um sonho dos nossos fundadores, em 1947, quando eles fundaram a Associação Educativa Evangélica, ano em que o Colégio Couto Magalhães foi incorporado e o Colégio Álvaro de Melo, localizado em Ceres, foi criado. Eles já pensavam em universidade. Nós estamos devendo isso a eles, aos nossos visionários fundadores”, reconhece o Reitor Carlos Hassel Mendes.